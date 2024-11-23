Цыганков вернулся после травмы: "Жирона" уничтожила соперника в чемпионате Испании (видео)

Украинец появился на поле во втором тайме поединка с "Эспаньолом".

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова дома разгромила "Эспаньол" в матче 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в Жироне завершилась со счетом 4:1 .

Все голы подопечные Мичела забили в первом тайме, причем сделали это за первые 27 минут матча. Дублем отличился Боян Миовски, еще по разу ворота гостей поразили Брайан Хиль и Ладислав Крейчи.

"Попугаи" сумели ответить лишь голом престижа – на 55-й минуте точный удар нанес Хави Пуадо.

Цыганков начал поединок на скамейке для запасных и вышел на поле на 60-й минуте, заменив Ясера Асприлью. Для 27-летнего украинца этот матч стал первым после травмы, из-за которой он пропустил ноябрьские игры национальной сборной в Лиге наций.

Обзор матча "Жирона" – "Эспаньол"

Благодаря этой победе "Жирона" (21 очко) поднялась на пятую строчку в Ла Лиге – "бело-красные" выиграли третий матч подряд в чемпионате Испании. В свою очередь, "Эспаньол" с 10 баллами идет на предпоследней, 19-й позиции.

В следующем туре Примеры команда Цыганкова 1 декабря на выезде сыграет против "Вильярреала", а "попугаи" 30 ноября будут принимать "Сельту".

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