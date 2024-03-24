Цыганков вернулся в общую группу сборной Украины перед матчем с Исландией за выход на ЧЕ-2024

Виктор готовится помочь "сине-желтым" в решающем поединке отбора на континентальное первенство.

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков вернулся к тренировкам в общей группе национальной команды накануне финального матча плей-офф отбора к Евро-2024 против Исландии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в субботу, 23 марта, вингер испанской "Жироны" впервые на мартовском сборе полноценно принял участие в тренировке "сине-желтых". 26-летний атакующий хавбек провел с партнерами все занятие.

Отметим, что из-за травмы Цыганков не попал в заявку сборной Украины на полуфинальный матч плей-офф квалификации на ЧЕ-2024 против Боснии и Герцеговины, в котором команда Сергея Реброва совершила камбэк (2:1) и продолжила борьбу за попадание на континентальное первенство.

Матч Украина – Исландия состоится во вторник, 26 марта, на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Исландия будет доступна на нашем сайте.

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Победитель матча Украина – Исландия получит путевку в финальный турнир Евро-2024, где сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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