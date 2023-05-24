Цыганков заработал пенальти и помог "Жироне" спастись от поражения в матче Примеры (видео)

Команда украинца претендует на место в Лиге конференций в следующем сезоне.

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде сыграла вничью с "Сельтой" в матче 36-го тура испанской Ла Лиги – 1:1 .

Хозяева поля вышли вперед в конце первого тайма усилиями Карлеса Переса. Результативную атаку "Сельта" провела после потери мяча Цыганковым.

Во второй половине встречи "красно-белые" сумели отыграться. На 55-й минуте Цыганков красиво качнул соперника в чужой штрафной и заработал пенальти. Кристиан Стуани сравнял счет ударом с одиннадцатиметровой отметки.

Отметим, что Виктор вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь поединок.

Обзор матча

"Жирона" (49 очков) находится на восьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги. Команда Цыганкова ведет борьбу за седьмую строчку ("Атлетик" Бильбао, 50 баллов + игра в запасе) и попадание в Лигу конференций на следующий сезон.

"Сельта" (40 пунктов) поднялась на 14-ю позицию.

В следующем туре 28 мая "Жирона" примет "Бетис", а "Сельта" на выезде сыграет против "Кадиса".

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