"Цыганский король" готов к реваншу: Фьюри ожидает двух поединков против Усика

Британец уверен, что победит в первом, а затем состоится реванш.

Чемпион по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри готов к тому, что ему придется провести два поединка против обладателя титулов WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

Об этом он заявил в комментарии Boxing Scene.

"Я намерен победить его в первом поединке, который должен пройти в феврале. Хочу сделать из Усика наглядный пример, а затем повторить все в реванше на Уэмбли", — сказал Фьюри.

Также боксер назвал вероятное место проведения поединка.

"Если удастся все организовать, то поединок пройдет в одной из стран Среднего Востока. Если нет, то будем сражаться в Англии", – сказал Фьюри.

Напомним, после своей победы над Дереком Чисорой Фьюри вызывающе вызвал украинца на бой. Александр подошел ближе к рингу и будущие соперники провели дуэль взглядов.

Ожидается, что поединок состоится в начале 2023 года. Стороны пока не подписали контракт на бой, поэтому он не утвержден официально.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring .

британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный . В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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