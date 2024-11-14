"Цыганский король" возвращается": Фьюри начал тренировочный лагерь перед реваншем с Усиком (видео)

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри начал подготовку к бою-реваншу с обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком.

Об этом британский боксер сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав видео из Мальты, где проводит свой тренировочный лагерь.

"Цыганский король" возвращается. Тренировочный лагерь на Мальте, поехали", – написал Фьюри.

Добавим, что Усик начал подготовку к реваншу с Фьюри еще в сентябре.

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Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

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Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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