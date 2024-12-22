"Цыганского короля" подвела точность: опубликована статистика ударов реванша Усик – Фьюри

Британец выбросил больше ударов, но украинец был точнее.

Обнародована статистика ударов боя-реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, в котором украинец победил британца и защитил титулы WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

За весь поединок Усик нанес 423 удара, из которых были точными 179 (42,3%). "Цыганский король" ударил 509 раз, однако из них цели достигли всего 144 (28,3%).

Украинец выбросил 211 джебов, из которых попал 73 (34,6%). На счету Тайсона 252 джеба, из них точных – 44 (17,5%).

Если рассматривать мощные удары (более сильной рукой), то Усик точно выполнил 106 из 212 ударов (50%), а Фьюри попал 100 из 257 (38,9%).

Статистика ударов реванша Усик – Фьюри/Фото: x.com/CompuBox

Усик победил Фьюри единогласным решением судей: 116-112, 116-112, 116-112. Однако британец не признал поражение от украинца, заявив, что его засудили.

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В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в XXI веке.

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