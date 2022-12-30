Дал согласие на переход: "Челси" хочет подписать перспективного триумфатора ЧМ-2022

Лучший молодой игрок Мундиаля может сменить чемпионат Португалии на АПЛ.

Лондонский "Челси" заинтересован в трансфере аргентинского полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса.

По информации журналиста Фабрицио Романо, 21-летний футболист согласился перейти в стан "синих".

В настоящее время между клубами продолжаются переговоры о потенциальном трансфере.

Отмечается, что лондонцы не хотят платить полную клаусулу за игрока в размере 120 миллионов евро, но предлагают португальскому клубу большую сумму денег.

Однако "Бенфика" готова продать Фернандес только за полную сумму отступных.

Челсиа сейчас в прямой беседе с Бенфикой для Enzo Fernández. Chelsea want to offer huge fee instead of paying release clause in one solution #CFC



Benfica всегда составляет около €120m clause.

Understand Enzo приятно смотреть на Chelsea. #LFC или #MUFC не может быть, как сейчас. pic.twitter.com/Kdvz5Eargi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2022

В этом сезоне Энцо провел 24 матча за лиссабонцев во всех турнирах, забил три гола и сделал пять ассистов.

Фернандес – чемпион мира-2022 в составе сборной Аргентины. На Мундиале в Катаре он отличился одним голом и одним ассистом в 7 поединках. Энцо был признан лучшим молодым игроком турнира.

Напомним, ранее "Челси" подписал нападающего норвежского "Мольде" Давида Датро Фофана.

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