Дал волю эмоциям: Гвардиола нецензурно оценил шансы "Манчестер Сити" на победу в Лиге чемпионов

На пресс-конференции перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 против "Севильи" наставника "горожан" спросили, когда же "Манчестер Сити" наконец-то выиграет этот турнир.

Этот вопрос несколько разгневал испанского специалиста, ответ которого был достаточно эмоционален и не обошелся без нецензурной лексики.

Выиграет ли "Манчестер Сити" Лигу чемпионов? Бл***, я не знаю. Спорт всегда дает еще одну возможность. Я бы не прочь иметь такую историю, как "Севилья" в Лиге Европы", - цитирует Гвардиолу журналист Джеймс Вон.

Guardiola на встрече League: "Вин это или не может быть? Фук, Я не знаю. Спорт всегда дает вам другую возможность. — Jack Gaughan (@Jack_Gaughan) September 5, 2022

"Все зависит от нашей работы. Если мы недостаточно хорошо будем играть, то вернемся домой и будем наказаны фанатами и СМИ, а через некоторое время будем снова двигаться вперед. В прошлом сезоне мы боролись за то, чтобы дойти до финальных стадий ЛЧ. Мы же знаем, как это тяжело", - передает слова коуча "горожан" Manchester Evening News.

Добавим, что "Манчестер Сити" попал в группу G, где соперниками команды Гвардиолы станут "Севилья", "Боруссия" Дортмунд и "Копенгаген". Первый матч группового этапа против "Севильи" чемпионы Англии проведут 6 сентября, начало - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, "Ман Сити" никогда в истории не выигрывал Лигу чемпионов. В прошлом сезоне Гвардиолу и Ко в полуфинале благодаря сумасшедшему камбэку остановил мадридский "Реал".

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