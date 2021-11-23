Дали еще шанс: из Чемпионата Украины по хоккею могут автоматически исключить "Донбасс" и "Краматорск"

Дали еще шанс: из Чемпионата Украины по хоккею могут автоматически исключить "Донбасс" и "Краматорск"

Обо всем станет известно через несколько часов.

Хоккейные клубы "Донбасс" и "Краматорск" могут быть автоматически исключены из Чемпионата Украины.

Об этом идет речь на официальном сайте Федерации хоккея Украины.

Отметим, что ранее вышеупомянутые коллективы получили по два технических поражения из-за того, что в матчах УХЛ участвовали игроки, которых федерация отстранила от соревнований.

Донецкий клуб был наказан за то, что выпустил шестерых дисквалифицированных игроков, самовольно покинувших расположение сборной Украины, в поединке с "Кременчугом" (5:2). Первое техническое поражение "Донбасс" получил за аналогичную ситуацию в прошлом матче с "Днепром" (3:1). В похожей ситуации оказался "Краматорск", в составе которого также два матча подряд выходил отстраненный хоккеист.

Однако обеим командам дали последний шанс. Интересно, что окончательно этот вопрос может решиться уже в среду, 23 ноября, когда в 18.30 "Донбасс" и "Краматорск" сыграют в очном противостоянии. В случае появления на льду кого-то из отстраненных игроков, клуб ожидает автоматическая дисквалификация из турнира.

Скандал в украинском хоккее: с чего все началось

Решение отозвать своих хоккеистов из сборной Украины было принято президентом "Донбасса" Борисом Колесниковым после заседания общего собрания УХЛ.

В федерации хоккея отметили, что Колесников "в который раз пытался навязать другим участникам общества свое видение процесса развития организации". В итоге Колесников демонстративно покинул заседание общего собрания.

Не стал выполнять приказ Колесникова только один игрок "Донбасса" Виталий Лялька. Сразу после этого клуб сообщил, что расторг с ним контракт.

По информации XSport, шесть украинских клубов, среди которых "Донбасс" и "Краматорск", приняли решение учредить новую организацию – хоккейную Суперлигу. В нее также вошли "Белый Барс", МХК "Динамо", "Мариуполь" и "Молодая Гвардия".