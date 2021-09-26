Дали гонг на 5 секунд раньше: как Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком

Дали гонг на 5 секунд раньше: как Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком

Резонансный эпизод произошел в последнем раунде.

В ночь на 26 сентября украинец Александр Усик в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO.

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Триумф украинца мог быть еще более эффектным, если бы не лица, ответственные за тайминг поединка. В конце 12-го раунда Усик провел невероятно мощную атаку на британца - Саша ошеломил соперника точными попаданиями и зажал его у канатов.

Казалось, что все может завершиться нокаутом, но финальный гонг прозвучал на 5 секунд раньше, чем это должно было произойти. Таким образом, Джошуа избежал досрочного поражения от украинца, но такое спасение в соцсетях назвали позором.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Усик прокомментировал свою победу над Джошуа. В раздевалке новоиспеченного обладателя четырех титулов поздравили Андрей Шевченко и Виталий Кличко.

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Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113.

Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре престижные пояса в крузервейте.

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения.

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