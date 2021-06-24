"Дали взятку УЕФА?": у австрийских фанатов "подгорело" от выхода сборной Украины в плей-офф Евро-2020

Многие поклонники австрийской национальной команды убеждены, что "сине-желтые" умышленное слили матч последнего тура, чтобы получить более легкого соперника в 1/8 финала.

Болельщики сборной Австрии выразили бурное возмущение тем, что национальная команда Украины вышла в плей-офф Евро-2020, да еще и сыграет в 1/8 финала против не самого грозного соперника - шведов. Сама же Австрия будет играть против одного из фаворитов турнира - Италии.

В матче последнего тура группового этапа австрийцы сражались с украинской сборной за выход в плей-офф и одержали победу (1:0), заняв второе место в квартете С. Украина же финишировала третьей в группе, но пробилась дальше, забрав последнюю из четырех путевок для команд, занявших третьи места в своих группах.

Теперь же австрийские фанаты называют такой расклад несправедливым. Они желают нашей сборной неудачи в 1/8 финала и даже обвиняют в подкупе УЕФА.

Вашему вниманию подборка комментариев австрийских болельщиков, собранных footboom.com.

Huber: Уже давно не секрет, что УЕФА очень любит страны из восточной Европы: Азербайджан, Россия, Венгрия, Польша, Украина, Румыния, Казахстан. И все знают почему УЕФА так лояльно относится к подобным странам и их косякам. Ведь Австрия не будет давать взятки и покупать благосклонность футбольных чиновников. Сколько Украина дала денег УЕФА, чтобы там закрыли глаза на их грязные дела? Не секрет, что Россия и Азербайджан давали взятки УЕФА, чтобы провести у себя Евро, несмотря на всевозможные нарушения прав человека, политические притеснения и так далее. Так почему и от Украины не взять денег?

Anulu: Какую отвращение от футбола чувствуешь, когда такое происходит. 99%, что Украине специально нам проиграла, чтобы не попасть на Италию. Не верю в отмазки Шевченко, что у них не было сил. Вот увидите, на Швецию выйдут и будут носиться по полю 90 минут!

Stefan: Где справедливость? Австрия боролась за победу и получила более сильного соперника, чем Украина, которая откровенно сливала матч с нами. В УЕФА считают, что это нормально, что это справедливо? Почему там молчат и не хотят наказывать Украину? Ведь все все понимают, даже если нет прямых доказательств.

Timo: Заслужили украинцы, или не заслужили выйти в плей-офф. Это уже не имеет никакого значения. Их план сработал, поэтому они получили себе в 1/8 Швецию, а нам "подарили" матч с Италией. И теперь можно жаловаться в УЕФА, ФИФА и даже Лозаннский суд - смысла никакого не будет от этого всего. Можно только поболеть за Швецию в 1/8, так как они действительно молодцы и заслужили выйти в четвертьфинал.

Grlisch Сегодня Украина сыграла лучший матч на Евро, несмотря на то, что не выходила на поле.

Mayer: Если бы Австрия заранее знала о том, что 3 очков хватит для выхода в плей-офф, да еще и можно будет получить в соперники Швецию, то мы бы вряд ли забивали голы в ворота Украины. Просто Шевченко решил рискнуть и ему улыбнулась удача. Мы решили не рисковать, поэтому теперь сыграем против Италии.

Groll: Хотелось, чтобы Украина не попала в плей-офф. Уверен, вся Австрия болела за Словакию и Польшу, но украинцам просто невероятно повезло! Теперь они играют со Швецией, самой слабым командой, попавшей в плей-офф. Досадно.

Paul: Если Украина действительно сливала матч с Австрией, чтобы не попасть на Италию, то это еще обязательно скажется. Такие ситуации очень сильно психологически влияют на игроков. Не удивлюсь, если Украина крупно проигрывает Швеции, да еще и отбор на чемпионат мира в Катаре провалит.

Bernhard: Сколько там УЕФА платит сборным за выход в плей-офф? Два миллиона евро или около того? Вот представьте, что Украина "подарит" половину Чеферину или кому-то из верхушки УЕФА, чтобы никто не рассматривал внимательно их слив. Не стоит забывать, что Чеферин - словенец, там тоже очень много коррупции. И по всем этим запретам ЛГБТ-акций видно, что в УЕФА сейчас руководят люди, которым главное - это деньги.

Haider: Да забудьте вы уже про эту Украине и ее хитрости! УЕФА уже настолько погряз в скандалах во время турнира и даже еще до старта, что никто не захочет поднимать еще одну тему. И что им теперь делать? Запретить ли Украине играть? А кого вместо нее в 1/8 поставить? Если кого-то из тех, кто не попал - Финляндию или Словакию, то все равно будет несправедливость, так как придется выбирать кого-то одного. Северную Македонию? Это был бы настоящий позор давать место в плей-офф команде, которая проиграла все три матча. Смиритесь, Украина сыграет в плей-офф и, возможно, даже пройдет в четвертьфинал. А нам только остается, что думать о том, почему в футболе все так несправедливо.

Pelzl: Боже, за что?! За что ты этих уродов награждает, а нас гонишь ?! Мало того, что они специально проиграли матч и попали на Швецию, так у них еще и сетка идеальна: в четвертьфинале Англия или Германия, в 1/2 Нидерланды.

Eibl: Интересно, как простые болельщики относятся к такому поведению футболистов? Специально проиграть, опорочить страну и все это ради того, чтобы призрачный шанс попасть на более слабого соперника? Но могло так случиться, что Украина досталась бы Франция. И что тогда бы делал Шевченко? Поддерживают ли его сейчас простые люди? Если бы Франко Фода так поступил, то я был бы первым, кто требовал бы его уволить.

Poiss: Невероятно, правда? Австрия набирает 6 очков, выигрывает два матча в группе и занимает второе место, но шансов в 1/8 практически не будет. Украина чудом выиграла у Северной Македонии, затем, возможно, специально проиграла Австрии, а ее соперником становится Швеция. Как это возможно?! Я в шоке. Неправильно это все, не должно такого быть.

Florian: Австрия против Италии. Украина против Швеции. Логика пробегала мимо Евро-2020, но решила не заходить на турнир. Не должно быть такого, что чем лучше ты играешь, тем больше сильного соперника получаешь. Нужно как-то пересмотреть все эти нюансы с делениями мест. Иначе всегда будет повод для манипуляций.

Veton: Понимаю возмущение многих австрийцев, но считаю, что это дело украинцев. Если им нравится позориться перед всей Европой, если они считают, что нормально вышли, то пусть это останется на их совести. Уверен, что они даже Швецию не пройдут с такой игрой. А мы с Италией еще поборемся и покажем, что не случайно заняли второе место и честно вышли в плейоф.

Roisler: Специально Украина проиграла, или случайно - это уже не имеет никакого значения. Система с "лучшими третьими командами" изначально неправильная. Украинцы вполне могли просчитать все возможные варианты и оценить шансы попасть в 1/8 с тремя очками. Повторю, дело даже не в том, был ли слив. Точно можно сказать, что у Украины не было никакой мотивации выигрывать последний матч на групповом этапе. И ведь обратите внимание, что во многих сборных была такая возможность выбрать себе более легкого соперника в плей-офф, но только Украина так поступила. Почему? Думаю, что у людей из восточной Европы просто другое мышление. Они сначала ищут возможность обмануть, обхитрить, сделать что-то неприятное, но за что не сажают в тюрьму.

Zisser: Украина - лишняя в плей-офф. И мне даже не интересно, специально они нам проиграли, или у них был неудачный день. Просто посмотрите в турнирные таблицы, посмотрите на третьи места в каждой группе и попробуйте возразить мое заявление. Только две команды, занявшие третьи места, завершили групповой этап с отрицательной разницей Швейцария и Украина. В то же время швейцарцы набрали 4 очка, а украинцы только 3. В то же время в той группе последнее место заняла Турция (!), А у нас - Северная Македония. Поэтому я и говорю, что Украина в плей-офф лишняя. Она взяла чужое место. Я бы отдал это место Венгрии! На мой взгляд, лучшая команда из тех, кто не смог попасть в плей-офф. Но, к сожалению, в 1/8 сыграет Украины, которая получит свои 3-4 гола от Швеции.

Hammer: На месте украинцев я бы не радовался попаданию на Швецию. Да, это не Италия, но тем смешнее будет, если такой соперник выбьет Украину из плей-офф. Вообще, мне все равно на украинцев. Все их сливы и махинации вызывают только смех.

Grutter: У Украины хорошие болельщики, пришлось пообщаться с ними в Бухаресте. Хотя я тоже презираю украинскую сборную, но не могу желать неудачи ей в плей-офф. Пусть будет как будет. В конце концов, обычные болельщики не виноваты в том, что творили Шевченко и его команда в матче с Австрией. Уверен, что простые люди осуждали сборную Украины за такие махинации.

Hili: Если я правильно понимаю сетку турнира, то с Украиной мы уже не встретимся раньше финала. А жаль. Хотелось бы еще раз их наказать, но уже в плей-офф. Вот только вряд ли и мы, и они так далеко пройдем, чтобы сыграть еще один очный матч на Евро-2020.

Roger: Украина - самая слабая команда в плей-офф, все мечтали на нее попасть. Пусть украинцы порадуются тому, что вышли в 1/8, но пусть не забывают, что их команда официально является наихудшей из тех, кто попал в плей-офф. Единственная сборная, которая набрала три очка и смогла пройти дальше! И пусть даже мы проиграем Италии, это хотя бы не стыдно. А вот протиснуться через задницу в плей-офф, чтобы вылететь там от Швеции - это будет забавно. Украина успеет порадовать шведов и подарит им легкое попадание в четвертьфинал, даже не сомневаюсь в этом.

Sandro: План Шевченко сработал. В какой-то степени я даже восхищаюсь украинцами. Это же надо было так рискнуть и в итоге все-таки получить последний билет в плей-офф. Могли бы и мы такой план осуществить, но .. Если честно, то я рад, что мы не стали играть в такие игры. Наша совесть чиста, а наши футболисты могут честно смотреть в глаза болельщикам и честно говорить, что они не участвуют в сомнительных схемах.

Johaness: Это даже забавно. После матча с нами украинцы уже сидели на чемоданах и готовы были поехать домой. Швеция помогла им еще немного побыть на турнире в роли случайных гостей. Но ничего страшного, через неделю Украина снова вылетит с Евро, на этот раз уже окончательно. А пока пусть немного порадуются своему невероятному везению, если совесть позволяет.

Матч 1/8 финала Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.

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