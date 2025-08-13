Дальше без "Динамо": определены все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Лига чемпионов / © Associated Press

По итогам ответных матчей 3-го квалификационного этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26 стали известны все пары раунда плейоф отбора.

Единственным представителем Украины в квалификации самого престижного евротурнира было киевское "Динамо". Подопечные Александра Шовковского не сумели пробиться в эту стадию, уступив в двухматчевом противостоянии кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2).

В то же время борьбу за попадание в основную стадию Лиги чемпионов продолжает португальская "Бенфика" украинского вратаря Анаталия Трубина, которая прошла французскую "Ниццу" (2:0, 2:0).

Все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Путь чемпионов

"Ференцварош" (Венгрия) – "Карабах" (Азербайджан)

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Пафос" (Кипр)

"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Штурм" (Австрия)

"Селтик" (Шотландия) – "Кайрат" (Казахстан)

"Базель" (Швейцария) – "Копенгаген" (Дания)

Путь представителей лиг

"Фенербахче" (Турция) – "Бенфика" (Португалия)

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Брюгге" (Бельгия)

Матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоятся 19/20 и 26/27 августа.

Отметим, что "Динамо" продолжит выступления в раунде плей-офф отбора Лиги Европы, где сразится с победителем пары "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль). В первом матче израильский коллектив в гостях выиграл со счетом 2:1. Ответный поединок состоится 14 августа, в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, "Динамо" стартовало в еврокубках со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где дважды разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Благодаря этому подопечные Шовковского гарантировали себе еврокубковую осень – попадание как минимум в основную стадию Лиги конференций.