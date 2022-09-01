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Дальше без украинок: Костюк проиграла экс-первой ракетке мира во втором круге US Open

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Дальше без украинок: Костюк проиграла экс-первой ракетке мира во втором круге US Open

Фото: Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США.

В третий раунд US Open 20-летнюю украинку не пустила бывшая первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко.

Наша соотечественница не смогла навязать борьбу титулованной сопернице и уступила со счетом 2:6, 3:6.

Для Костюк это было четвертое в карьере выступление на Открытом чемпионате США и третье в основной сетке. Ее лучший результат - третий круг на турнире 2020 года.

Ранее с матча второго круга US Open снялась первая ракетка Украины Ангелина Калинина. 25-летняя украинка отказалась от дальнейших одиночных и парных соревнований из-за болезни.

Таким образом, на US Open-2022 больше не осталось представительниц Украины. Ранее сообщалось, что в третий круг турнира Большого шлема не сумела пробиться еще одна украинская теннисистка Дарья Снигур, которая перед этим выбила экс-первую ракетку мира румынку Симону Халеп.

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