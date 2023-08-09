Дальше без украинок: Костюк проиграла на старте турнира в Монреале, Цуренко не вышла на матч

Ранее выступления на турнире прекратили Ангелина Калинина и Элина Свитолина.

Ни одна из украинских теннисисток не смогла преодолеть первый круг турнира WTA 1000 в канадском Монреале.

В своем стартовом матче на этих соревнованиях Марта Костюк (№32 WTA) уступила китаянке Чжэн Циньвэнь (№24 WTA).

Поединок длился 2 часа 10 минут и завершился поражением 21-летней украинки со счетом 2:6, 6:1, 3:6.

В течение игры Костюк выполнила 5 подач навылет и допустила 5 двойных ошибок.

Еще одна украинка Леся Цуренко (WTA №44) должна была в первом круге этого турнира сыграть с хорваткой Петрой Мартич (WTA №35), но перед матчем снялась из-за травмы локтя.

Таким образом, все украинские теннисистки прекратили участие в турнире в Монреале.

Ранее стартовый круг соревнований не смогли преодолеть Ангелина Калинина и первая ракетка Украины Элина Свитолина. Калинина уступила американке Слоан Стивенс (4:6, 6:7), а Свитолина потерпела разгромное поражение от другой представительницы США Даниэль Коллинс (2:6, 2:6).

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