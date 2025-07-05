Дальше без украинок: Ястремская не смогла выйти в 1/8 финала Wimbledon-2025

Даяна Ястремская / © Associated Press

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№42 WTA) не сумела пробиться в 1/8 финала Wimbledon-2025.

В матче третьего круга основной сетки 25-летняя уроженка Одессы проиграла испанке Джессике Бузас Манейро (№62 WTA) – 1:6, 6:2, 3:6.

Поединок длился 1 час и 23 минуты. Во втором сете при счете 3:0 в пользу Даяны матч прерывался из-за дождя.

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Отметим, что на старте травяного мэйджора Ястремская сенсационно обыграла вторую ракетку мира американку Кори Гауфф, а затем одержала волевую победу над нейтральной соперницей с российским паспортом Анастасией Захаровой (№95 WTA).

Таким образом, Украина не будет представлена в 1/8 финала одиночного разряда Wimbledon-2025.

Ранее в третьем раунде соревнований остановилась Элина Свитолина, второй круг не сумела преодолеть Юлия Стародубцева, а Марта Костюк выбыла уже на старте основной сетки.