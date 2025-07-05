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Дальше без украинок: Ястремская не смогла выйти в 1/8 финала Wimbledon-2025
Последняя из украинок завершила выступления в одиночном разряде травяного мэйджора.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№42 WTA) не сумела пробиться в 1/8 финала Wimbledon-2025.
В матче третьего круга основной сетки 25-летняя уроженка Одессы проиграла испанке Джессике Бузас Манейро (№62 WTA) – 1:6, 6:2, 3:6.
Поединок длился 1 час и 23 минуты. Во втором сете при счете 3:0 в пользу Даяны матч прерывался из-за дождя.
Отметим, что на старте травяного мэйджора Ястремская сенсационно обыграла вторую ракетку мира американку Кори Гауфф, а затем одержала волевую победу над нейтральной соперницей с российским паспортом Анастасией Захаровой (№95 WTA).
Таким образом, Украина не будет представлена в 1/8 финала одиночного разряда Wimbledon-2025.
Ранее в третьем раунде соревнований остановилась Элина Свитолина, второй круг не сумела преодолеть Юлия Стародубцева, а Марта Костюк выбыла уже на старте основной сетки.