"Дам ему пощечину по морде": Фьюри высокомерно унизил Усика накануне боя с жертвой украинца

"Цыганский король" в очередной раз пренебрежительно высказался в адрес Александра.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри жестко наехал на чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александра Усика.

"Усик может идти сосать х*й, извините за мой французский. Меня не интересует этот маленький иностранный дебил. Если он придет на бой с Чисорой, я обещаю тебе, я дам ему пощечину по морде.

Я знаю, что Усик любит делать на досуге, но не буду говорить", – сказал Фьюри в интервью iFL TV.

Отметим, что уже в субботу, 3 декабря, Фьюри будет защищать пояс WBC в поединке со своим соотечественником Дереком Чисорой. Ранее сообщалось, что Усик собирается посетить этот бой.

Ожидается, что после этого боя "Цыганский король" проведет бой с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, Усик в октябре 2020 года также встречался в ринге с Чисорой. Тогда украинец победил единогласным решением судей.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. Последний свой бой он провел в ночь на 24 апреля 2022 года, когда нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта и защитил титул WBC.

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