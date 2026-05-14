Даниэль Лапин проведет титульный бой в рамках вечера Усик — Верховен: трансляция — только на Киевстар ТВ

Даниэль Лапин / © Associated Press

Реклама

В субботу, 23 мая, украинский боксер Даниэль Лапин выйдет на ринг в рамках одного из самых ожидаемых боксерских вечеров года — Glory in Giza, который состоится возле пирамид Гизы в Египте. Трансляция поединков будет доступна только на платформе Киевстар ТВ .

В рамках андеркарда шоу Лапин проведет титульный поединок против француза Бенджамина Мендеса Тани, защищая пояса IBF Intercontinental, WBA Continental и WBO International в полутяжелом весе.

Для украинца (13-0, 5 KO) этот бой станет важным продолжением успешного сезона после победы на шоу Usyk 17 Promotions Rising Stars в марте этого года. Его соперник — француз Бенджамин Мендес Тани (9-1, 2 KO), который попытается прервать беспроигрышную серию Лапина и громко заявить о себе на международном уровне.

Реклама

Напомним, что главным событием вечера станет поединок Александра Усика против легендарного кикбоксера Рико Верховена за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе. Верховен больше 11 лет удерживал чемпионский пояс Glory в тяжелом весе и считается одним из самых выдающихся кикбоксеров современности.

Кроме боя Лапина, в рамках вечера состоятся и другие громкие поединки. В частности, кубинец Фрэнк Санчес встретится с американцем Ричардом Торресом-младшим в бою за статус обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе. Также зрители увидят титульные противостояния Хамзы Шираза и Алема Бегича, а также Джека Кеттеролла и Шахрама Гиясова.

Не пропустите одно из главных спортивных событий года — 23 мая на Киевстар ТВ. На платформе будет доступен полный вечер бокса со всем файткардом, а также дополнительный контент накануне: пресс-конференция 21 мая и взвешивание 22 мая — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен .

Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах — тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.

Реклама

Новости партнеров