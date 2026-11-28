Даниэль Лапин / Usyk 17 Promotions

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Украинский боксер Даниэль Лапин (13-1, 5 КО) возвращается на ринг. Его соперником станет итальянец Никола Чириани (19-4-1, 12 КО). Поединок состоится 19 декабря во Львове в рамках боксерского вечера Rising Stars III: Constellation, организованного промоутерской компанией Usyk17 Promotions.

Для бывшего обладателя титулов IBF Inter-Continental, WBA Continental и WBO International этот поединок станет первым с мая 2026 года, когда он потерпел первое поражение в профессиональной карьере в бою против француза Бенжамена Мендеса Тани.

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Соперником Лапина станет опытный итальянский боксер Никола Чириани, который провел 24 поединка на профессиональном ринге. Для украинца этот бой станет важным этапом на пути к возвращению в борьбу за международные титулы.

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Поединок Даниэля Лапина и Николы Чириани станет соглавным боем боксерского вечера Rising Stars III: Constellation.

Даниэль Лапин:

"Мне особенно приятно, что мое возвращение состоится в Украине. Конечно, хочется вернуться с победой. Я знаю, к чему стремлюсь, поэтому каждый день работаю над собой и двигаюсь к своей цели. Но не хочу много говорить до боя. Пусть 19 декабря за меня все скажет моя работа в ринге".

Сергей Лапин, менеджер Usyk 17 Promotions:

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"Даниэль использовал это время, чтобы поработать над собой и пересмотреть определенные аспекты подготовки. Мы сознательно выбрали опытного соперника для его возвращения. Нам важно, чтобы этот бой был конкурентным и имел спортивную ценность. Чириани был чемпионом своей страны в двух весовых категориях, имеет хороший удар и значительный опыт. Думаю, нас ждет действительно интересный поединок.

У нас есть амбициозные планы касательно дальнейшей карьеры Даниэля и в дальнейшем видим его среди претендентов на большие титулы. Ему всего 29 лет, у него уже есть опыт выступлений на международном уровне, большой потенциал и, что не менее важно, собственные амбиции".

Сейчас Даниэль Лапин продолжает подготовку к предстоящему поединку. Детали тренировочного процесса и изменения в подготовке боксера, которые произошли в последние месяцы, представители Usyk 17 Promotions объявят ближе к дате боя.

Прямую трансляцию вечера бокса в Украине эксклюзивно покажет Киевстар ТВ, а международную трансляцию для зрителей по всему миру обеспечит DAZN.

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