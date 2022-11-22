Дания неожиданно не смогла сломить сопротивление Туниса на ЧМ-2022: арбитр не назначил спорный пенальти

Кристиан Эриксен и Ко потеряли очки в игре с африканцами.

Национальные сборные Дании и Туниса расписали ничью в рамках 1-го тура группы D чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в Эр-Райяне завершился со счетом 0:0 .

Датчане, считавшиеся фаворитами, действовали активнее на протяжении всего противостояния, тогда как Тунис сосредоточился на контратаках. Европейцам удалось создать немало опасных моментов у ворот соперника, однако мяч никак не хотел оказываться в сетке.

Лучший шанс европейцы имели на 55-й минуте, но гол Миккеля Дамсгора справедливо не был засчитан из-за офсайда.

В компенсированное ко второму тайма время датчане могли претендовать на пенальти – после подачи углового с правого фланга рукой в ​​собственной штрафной сыграл защитник африканцев Яссин Мерия. Однако, воспользовавшись системой VAR, арбитры решили не назначать пенальти в ворота Туниса.

В другом матче этого квартета сборная Франции, которая является действующим чемпионом мира, встретится с Австралией. Этот поединок также состоится 22 ноября, но в 21:00 по киевскому времени.

Во втором туре, 26 ноября, Дания сыграет с Францией, а Тунис померяется силами с австралийцами. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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