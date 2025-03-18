Дания – Португалия: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Лиги наций

В четверг, 20 марта, сборная Дании примет национальную команду Португалии в первом матче 1/4 финала Лиги наций сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Паркен" в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Дания – Португалия

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Прогнозы букмекеров на матч Дания – Португалия

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают португальскую сборную. На победу Криштиану Роналду и Ко можно поставить с коэффициентом 2,16. Ничья – 3,45. Выигрыш датчан – 3,50.

На триумф португальцев в двухматчевой дуэли принимаются ставки с коэффициентом 1,29. Проход Дании в полуфинал Лиги наций – 3,80.

Ответный матч между португальцами и датчанами запланирован на воскресенье, 23 марта, в Лиссабоне.

Победитель пары Дания – Португалия в полуфинале Лиги наций встретится с триумфатором четвертьфинального противостояния Италия – Германия.

Напомним, сборная Украины уже в скором времени сыграет против Бельгии в плей-офф за место в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций. Номинально домашний матч команда Сергея Реброва проведет 20 марта в испанской Мурсии, а ответный поединок запланирован на 23 марта в бельгийском Генке.

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