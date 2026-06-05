Дания — Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча

Сборная Украины по футболу / © УАФ

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В воскресенье, 7 июня, сборная Украины по футболу, которая в конце мая обыграла Польшу в товарищеском матче, проведет контрольный поединок против команды Дании.

Встреча состоится в датском городе Оденсе на "Оденсе Стэдиум". Игра начнется в 19:30 по киевскому времени.

Для "сине-желтых" это будет второй матч под руководством нового главного тренера — Андреа Мальдеры, который заменил на этом посту Сергея Реброва. Итальянский специалист дебютировал во главе украинской сборной победой над поляками со счетом 2:0.

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Украина и Дания не вышли на чемпионат мира-2026 Украинцы в полуфинале плей-офф проиграли Швеции, а датчане в финале плей-офф в серии пенальти уступили Чехии.

Так что грядущий поединок станет для команд подготовкой к Лиге наций-2026/27, где соперниками "сине-желтых" в Лиге В будут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Первый матч команда Мальдеры сыграет 25 сентября против венгров.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Дания — Украина.

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