Дарио Срна в подкасте Дениса Бойко: о "Милане", Кубке УЕФА, жизни в Донецке и как стал спортивным директором

Денис Бойко и Дарио Срна

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Гостем нового выпуска подкаста на YouTube-канале Дениса Бойко стал спортивный директор "Шахтера" и бывший капитан команды Дарио Срна.

В откровенном разговоре он вспомнил начало своей карьеры в Хорватии, рассказал об интересе "Милана" и других европейских клубов, поделился воспоминаниями о победе в Кубке УЕФА в 2009 году и объяснил, почему после завершения карьеры выбрал работу спортивного директора.

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"Я хотел попасть в "Милан" через "Хайдук"": как начинался путь Срны

Футбольный путь Дарио Срны начался в хорватской Далмации. В 14 лет он присоединился к "Хайдуку", а уже в юном возрасте привлек внимание представителей "Милана". Впрочем, несмотря на интерес итальянского клуба, Срна решил остаться поближе и развиваться в "Хайдуке".

"Я жил в регионе Далмация. Это как Донбасс. И, конечно, моей мечтой было играть за "Хайдук". У тебя нет другого варианта, если ты хороший футболист из Далмации. "Хайдук" — это клуб, который ты должен пройти. Он всегда борется за титулы и рассчитывает на своих воспитанников".

Еще до подписания контракта с "Хайдуком" Срна разговаривал с Франко Барези, который на тот момент возглавлял академию "Милана". По словам футболиста, эта встреча осталась в его памяти на десятилетия.

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В то же время, решающим для Срны стал выбор в пользу "Хайдука".

"Я хотел попасть в "Милан" через "Хайдук". "Милан" — это "Милан", но он далеко. Я еще ребенок, мне 14 лет, я не знаю итальянского. У меня больше был фокус на "Хайдук" Сплит".

О Кубке УЕФА и поддержке Пятова

В 2009 году Дарио Срна вместе с "Шахтером" дошел до финала Кубка УЕФА, где команда победила "Вердер" в дополнительное время. Футболист называет этот финал особым опытом украинской команды.

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Срна вспомнил момент с ошибкой Андрея Пятова в финальном матче и реакцию команды. По его словам, партнеры сразу поддержали вратаря.

"Я сразу побежал к нему, обнял, поцеловал, потому что знаю, кто такой Андрей Пятов. Я знаю, что он может спасти нас и что он помог нам дойти до финала".

Для Срны победа в Кубке УЕФА стала одним из самых важных моментов карьеры. Он вспоминает, что после финального свистка не сдерживал эмоций.

"Я начал плакать. Когда ты выиграешь европейский трофей с топовой командой, это одна история. Но когда ты выиграешь его с "Шахтером", и вспоминаешь, что шесть лет назад только получил предложение от клуба, а теперь как его капитан поднимаешь Кубок УЕФА, — это совсем другие эмоции".

"Это была очень большая жизненная школа": как допинговое дело изменило Срну

В 2017 году Срна оказался в одной из самых сложных ситуаций в карьере после положительного допинг-теста, который, по его словам, стал для него шоком. Он рассказал, что по непониманию причин ситуации почти не выходил из комнаты, постоянно пытаясь найти ответ, как это могло произойти.

Отдельно Срна отметил роль жены, которая поддержала его в этот период. Впоследствии он вместе с адвокатом добился сокращения срока отстранения до восьми месяцев, после чего продолжил карьеру в Италии.

"Это была очень большая жизненная школа для меня. Я всегда думал: мне ничего никогда не будет. Я всегда жил в зоне комфорта, которая давала мне уверенность. И в один день — земля из-под ног. Я выхожу, начинаю борьбу, выигрываю ее официально в суде, получаю паузу восемь месяцев и иду играть в Италию".

При этом период в Италии Срна называет не только продолжением футбольной карьеры, но и важным опытом. За десять месяцев в Сардинии он выучил язык, познакомился с новыми людьми и увидел изнутри, как работает итальянский футбол.

"Были амбиции, но сердце было в Донецке": почему Срна не пошел в топ-клубы Европы

После успешных выступлений за "Шахтер" Срна получал предложения и контактировал с представителями ряда ведущих европейских клубов. В разговоре с Денисом Бойко он упомянул "Челси", "Баварию" и "Барселону".

Несмотря на интерес со стороны европейских грандов, Срна не торопился покидать "Шахтер".

"Были амбиции, но сердце было в Донецке. Возможно, я хотел попробовать свои силы, но я чувствовал себя дома".

Футболист также говорит об украинском футболе того периода и его уровне на европейской арене.

"Не будь войны в 2014 году, я не знаю, где бы мы сегодня были. Я уверен в одном: если бы "Шахтер", "Динамо", "Днепр", "Металлист" продолжали так развиваться, мы могли бы дать бой каждой команде Европы. У нас был очень сильный чемпионат".

"Я всегда мечтал работать в "Шахтере" после карьеры": как Срна стал спортивным директором

Завершив карьеру футболиста в 2019 году, Срна сначала присоединился к тренерскому штабу "Шахтера", а затем перешел к работе в клубном менеджменте. В настоящее время он занимает должность спортивного директора "горняков". Официальный сайт клуба отмечает, что за 15 лет в составе "Шахтера" Срна провел рекордные 536 матчей и завоевал с командой 26 трофеев, среди которых Кубок УЕФА и 10 чемпионских титулов Украины.

По словам Срны, переход к новой роли был для него осознанным шагом.

"Я всегда мечтал работать в "Шахтере" после карьеры. Я никогда не навязывался. Знал: когда придет время, так и будет. Я приехал как помощник тренера, а потом меня назначили спортивным директором".

Срна отмечает, что в новой роли продолжает учиться и развиваться вместе с футболом.

"Я начал этим заниматься, развиваюсь и хочу развиваться, потому что футбольный мир очень сильно двигается вперед. Жизнь меняется, спортивные директора меняются, футболисты растут. Мир меняется".

Свою нынешнюю работу Срна связывает не только с развитием "Шахтера", но и с более широкой ответственностью перед украинским футболом.

"Наша задача — помочь "Шахтеру" и помочь Украине и украинскому футболу. Это наша задача всех сегодня".

Напомним, новый выпуск подкаста вышел на YouTube-канале проекта от 1+1 media, ведущим которого является бывший голкипер сборной Украины Денис Бойко. В проекте откровенные разговоры с творцами украинского спорта.

Новые выпуски выходят еженедельно на YouTube-канале Дениса Бойко.

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