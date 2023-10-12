"Даст ему несколько пощечин и побьет": экс-чемпион мира сделал прогноз на поединок Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Фрэнк Бруно поделился прогнозом на грядущий бой между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению британца, "Цыганский король" сможет победить украинца благодаря своему мастерству и габаритам.

"Усик – очень хороший боец и более опытный, чем многие думают. Неудобный со многих сторон. Он очень хороший боец, он знает, как о себе позаботиться.

Но я считаю, что хороший супертяжеловес, который знает, что делает, загонит его в угол. Даст ему несколько пощечин и побьет его", – цитирует Бруно Boxing Social.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии.

Дату проведения поединка собираются официально объявить после выставочного боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии. По информации СМИ, украинец и британец могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Ранее сообщалось, что экс-тренер Джошуа дал смелый прогноз на бой Усик – Фьюри.

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