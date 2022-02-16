Дав пять и разрешил обнять: фристайлист Абраменко не сдержал рекомендацию по поведению с россиянами на ОИ-2022 (фото)

Российский фристайлист обнял украинца после завоевания медалей.
В среду, 16 февраля, Украина наконец-то завоевала первую награду на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Фристайлист Александр Абраменко стал серебряным призером в личных соревнованиях по лыжной акробатике.
Украинец принял участие в церемонии награждения, где сделал совместное фото с призерами в лыжной акробатике россиянином Ильей Буровым и китайцем Гуанпу Ци.
Абраменко и российский спортсмен дали друг другу пять. А после этого Буров со спины вложил украинца в объятия.
Российский и украинский спортсмены вместе праздновали свои медали во фристайле.— @kpru (@kpru) February 16, 2022
Украинец Александр Абраменко занял второе место в лыжной акробатике на Олимпийских играх-2022. И одним из первых его поздравил именно россиянин Илья Буров, взявший бронзу.
Фото: Reuters #пекин2022 pic.twitter.com/byCaxDPjQG
На Олимпийских играх-2018 произошла похожая ситуация – Абраменко и Буров обнимались на пьедестале.
Напомним, что на Играх в Токио прогремел скандал из-за совместных фото украинской легкоатлетки Ярославы Магучих и россиянки Марии Ласицкене. После этого в Министерстве молодежи и спорта перед играми в Пекине решили запретить стоять рядом с россиянами и их символикой на Олимпийских играх-2022.
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