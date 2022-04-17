"Давайте без спекуляций": Суркис объяснил отказ "Динамо" отпускать своих игроков в расположение сборной Украины

Функционер подробно объяснил причины принятого решения.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис объяснил, почему киевский клуб отказывается отправлять своих игроков в сборную Украины в конце апреля для подготовки к матчам плейоф отбора ЧМ-2022.

Функционер выступил с официальным заявлением, в котором подробно рассказал о принятом решении.

"Прежде всего, предлагаю всем не горячиться, а спокойно, вдумчиво и не ангажированно проанализировать официальный ответ "Динамо" о просьбе от УАФ о командировке 12 наших игроков в распоряжение тренерского штаба сборной команды с 29 апреля. Там четко и понятно изложено другое видение сроков использования футболистов столичного клуба в тренировочном процессе под руководством Александра Петракова.

Мы обсуждали этот вопрос с Мирчей Луческу. С высоты своего опыта он считает, что игровой потенциал наших исполнителей в интересах сборной будет использован более рационально, если у них будет игровая практика в рамках серии товарищеских благотворительных матчей с топклубами Европы, в которой сейчас участвует "Динамо".

У меня нет оснований не доверять своему тренеру в таких специфических вопросах, как условия достижения игроками оптимальных кондиций в преддверии важных поединков. В упомянутом ответе на запрос господина Протасова мы доходчиво акцентировали на том, что клуб стремится обеспечить высокий результат выступления сборной с участием своих игроков как раз за счет возможности последних не потерять игровой тонус, приобретенный во время благотворительного турне по Европе. Возможно, такой подход кому-то не нравится, но он однозначно направлен на повышение боеспособности динамовцев, которым выпала честь защищать сине-желтые цвета главной команды страны.

Поэтому я не вижу никаких проблем, если 12 игроков "Динамо", вызванных в сборную, прибудут в распоряжение тренерского штаба Петракова в срок с 23 мая, согласно Регламенту ФИФА по статусу и трансферу игроков. При этом я призываю футбольное сообщество к взаимоуважению и здравому смыслу. Давайте создадим для национальной сборной максимально благоприятные условия подготовки без истерики и спекуляций", — цитирует Суркиса официальный сайт "Динамо".

Читайте также:

Игрок клуба УПЛ организовал в Коломне благотворительный турнир в поддержку ВСУ (фото)

Украинцы смогут бесплатно посетить благотворительный матч "Динамо" против дортмундской "Боруссии"

Сборная Швеции будет бойкотировать матч против России на женском Евро-2022, если страну-агрессорку допустят к турниру