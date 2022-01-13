"Давайте развлекаться": один из героев матча за Суперкубок Италии станцевал победный танец в раздевалке (видео)

"Давайте развлекаться": один из героев матча за Суперкубок Италии станцевал победный танец в раздевалке (видео)

"Интер" отметил победу над "Ювентусом".

В среду, 12 января, миланский "Интер" в напряженной борьбе обыграл туринский "Ювентус" и стал обладателем Суперкубка Италии-2021 .

Пресс-служба чемпиона Италии показала, какая атмосфера царила в раздевалке команды победителей.

Один из авторов голов в ворота соперников Латуаро Мартинес особенно порадовался этой победе. Аргентинец станцевал яркий танец под радостные крики партнеров по команде.

"Давайте развлекаться", — подписала видео пресс-служба клуба.

Напомним, что миланцы выиграли Серию А в сезоне-2020/21, а туринцы победили в розыгрыше Кубка Италии.

Читайте также:

"Челси" не пустил "Тоттенхэм" в финал Кубка Англии

В шаге от финала: "Реал" выбил "Барселону" из Суперкубка Испании

Эксзвезда европейского футбола спас жизнь сопернику, у которого на поле произошло сердечное приступ