"Давайте развлекаться": один из героев матча за Суперкубок Италии станцевал победный танец в раздевалке (видео)

"Интер" отметил победу над "Ювентусом".
В среду, 12 января, миланский "Интер" в напряженной борьбе обыграл туринский "Ювентус" и стал обладателем Суперкубка Италии-2021.
Пресс-служба чемпиона Италии показала, какая атмосфера царила в раздевалке команды победителей.
Один из авторов голов в ворота соперников Латуаро Мартинес особенно порадовался этой победе. Аргентинец станцевал яркий танец под радостные крики партнеров по команде.
| LET'S PARTY— Inter (@Inter_en) January 12, 2022
Цены из dressing room #IMWinner pic.twitter.com/PI0zw5P4BC
"Давайте развлекаться", — подписала видео пресс-служба клуба.
Напомним, что миланцы выиграли Серию А в сезоне-2020/21, а туринцы победили в розыгрыше Кубка Италии.
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