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"Давайте вместе остановим эту войну": Шевченко обратился к итальянцам перед матчем "Милан" - "Интер" (видео)

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"Давайте вместе остановим эту войну": Шевченко обратился к итальянцам перед матчем "Милан" - "Интер" (видео)

УАФ

Андрей Шевченко выразил поддержку украинскому народу, страдающему от нападения российских оккупантов.

Экс-форвард "Милана" и бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился к итальянцам с табло стадиона "Сан-Сиро" перед полуфинальным матчем Кубка Италии "Милан" – "Интер".

"Дорогие итальянские друзья. Я прошу вас продемонстрировать мощную поддержку мира в Украине с "Сан-Сиро". Украинский народ стремится к миру. Потому что у мира нет границ. Ведь то, что объединяет, должно быть сильнее того, что разделяет. Давайте вместе остановим эту войну. Всех обнимаю", - сказал Шевченко.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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