Давление на режим Лукашенко продолжается: США введут санкции против Олимпийского комитета Беларуси

Теперь ограничения коснутся и спорта.
Соединенные Штаты Америки введут санкции против Олимпийского комитета Беларуси, сообщает AFP.
#BREAKING Belarus Olympic committee targeted in new US sanctions: White House official pic.twitter.com/ySXEsRlwu8— AFP News Agency (@AFP) August 9, 2021
Пока остается неизвестным, какие именно санкции будут введены и когда это состоится.
Напомним:
- 1 августа на Олимпийских играх-2020 в Токио разгорелся громкий скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес белорусских чиновников.
- По словам 24-летней спортсменки, в белорусском тренерском штабе разозлились из-за ее сообщения в соцсетях. Атлетка раскритиковала руководство за попытки заставить ее бежать эстафету, хотя она специализируется на коротких дистанциях.
- Оказалось, что за Беларусь в эстафете некому выступать: троих спортсменок не допустили к соревнованиям из-за отсутствия тестов на допинг. Тимановская заявила, что не отказала бы тренерам, если бы те попросили, но на соревнованиях фамилию атлетики внесли без ее ведома. На сообщения в соцсети белорусские тренеры приказали Тимановской собирать вещи и силой увезли ее в аэропорт. Там она обратилась к японской полиции. На самолет девушка так и не села.
- ТСН Проспорт собрал в один материал все, что известно о нашумевшей ситуации и главном скандале Олимипады-2020.