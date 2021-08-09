Давление на режим Лукашенко продолжается: США введут санкции против Олимпийского комитета Беларуси

Давление на режим Лукашенко продолжается: США введут санкции против Олимпийского комитета Беларуси

Теперь ограничения коснутся и спорта.

Соединенные Штаты Америки введут санкции против Олимпийского комитета Беларуси, сообщает AFP.

#BREAKING Belarus Olympic committee targeted in new US sanctions: White House official pic.twitter.com/ySXEsRlwu8 — AFP News Agency (@AFP) August 9, 2021

Пока остается неизвестным, какие именно санкции будут введены и когда это состоится.

Напомним:

1 августа на Олимпийских играх-2020 в Токио разгорелся громкий скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес белорусских чиновников.

вокруг белорусской легкоатлетки Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес белорусских чиновников. По словам 24-летней спортсменки, в белорусском тренерском штабе разозлились из-за ее сообщения в соцсетях. Атлетка раскритиковала руководство за попытки заставить ее бежать эстафету, хотя она специализируется на коротких дистанциях.

хотя она специализируется на коротких дистанциях. Оказалось, что за Беларусь в эстафете некому выступать: троих спортсменок не допустили к соревнованиям из-за отсутствия тестов на допинг. Тимановская заявила, что не отказала бы тренерам, если бы те попросили, но на соревнованиях фамилию атлетики внесли без ее ведома. На сообщения в соцсети белорусские тренеры приказали Тимановской собирать вещи и силой увезли ее в аэропорт. Там она обратилась к японской полиции. На самолет девушка так и не села.

троих спортсменок не допустили к соревнованиям из-за отсутствия тестов на допинг. Тимановская заявила, что не отказала бы тренерам, если бы те попросили, но на соревнованиях фамилию атлетики На сообщения в соцсети белорусские тренеры приказали Тимановской собирать вещи и Там она обратилась к японской полиции. ТСН Проспорт собрал в один материал все, что известно о нашумевшей ситуации и главном скандале Олимипады-2020.

Новости мира: белорусская легкоатлетка Тимановская прилетела в Варшаву

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