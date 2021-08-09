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Давление на режим Лукашенко продолжается: США введут санкции против Олимпийского комитета Беларуси

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Давление на режим Лукашенко продолжается: США введут санкции против Олимпийского комитета Беларуси

Associated Press

Теперь ограничения коснутся и спорта.

Соединенные Штаты Америки введут санкции против Олимпийского комитета Беларуси, сообщает AFP.

Пока остается неизвестным, какие именно санкции будут введены и когда это состоится.

Напомним:

  • 1 августа на Олимпийских играх-2020 в Токио разгорелся громкий скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес белорусских чиновников.
  • По словам 24-летней спортсменки, в белорусском тренерском штабе разозлились из-за ее сообщения в соцсетях. Атлетка раскритиковала руководство за попытки заставить ее бежать эстафету, хотя она специализируется на коротких дистанциях.
  • Оказалось, что за Беларусь в эстафете некому выступать: троих спортсменок не допустили к соревнованиям из-за отсутствия тестов на допинг. Тимановская заявила, что не отказала бы тренерам, если бы те попросили, но на соревнованиях фамилию атлетики внесли без ее ведома. На сообщения в соцсети белорусские тренеры приказали Тимановской собирать вещи и силой увезли ее в аэропорт. Там она обратилась к японской полиции. На самолет девушка так и не села.
  • ТСН Проспорт собрал в один материал все, что известно о нашумевшей ситуации и главном скандале Олимипады-2020.

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