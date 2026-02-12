"Давление российских спонсоров": отец Гераскевича высказался о дисквалификации сына с ОИ-2026

Михаил Гераскевич / © Associated Press

Реклама

Михаил Гераскевич, отец и тренер дисквалифицированного от участия в зимней Олимпиаде-2026 украинского скелетониста Владислава Гераскевича, прокомментировал позорное решение Международного олимпийского комитета (МОК).

"Мисс Ковентри, новоизбранная президентка МОК, пыталась нас убедить, что демонстрация убитых Россией спортсменов создаст хаос в олимпийском движении. Что это неправильно и помешает праздновать Олимпиаду. Но это выглядело странно, потому что весь мир увидел этот шлем. Она предлагала, чтобы я его подержал на старте, Влад сделал бы спуск в каком-нибудь другом шлеме – непонятно каком, потому что Влад к нему неприспособлен. И потом я отдал бы этот шлем Владу в руки. Это напоминало торговлю, конечно, что она недопустима, потому что память об украинских героях не продается, никогда на это не согласится.

Мисс Ковентри и все ее помощники в МОК забыли историю Олимпийских игр. Если посмотреть в источники причин возникновения Олимпийских игр – это чествование погибших героев, вонов. И потому были придуманы битвы на мечах, кто быстрее пробежит – все, что имитировало деятельность воина на поле боя. Это было чествование погибших воинов, первая цель Олимпийских игр. Наш шлем подчеркивал первопричину Олимпийских игр. Мне жаль, что МОК и его глава мисс Ковентри, которая сама олимпийская чемпионка, забыли историю. А мы знаем: кто забывает историю, тот, по-видимому, двигается дальше не в том направлении

Реклама

Мы настроены на иск в CAS. Ибо была затронута честь Влада, разрушена наша многолетняя работа. Речь идет не только о средствах налогоплательщиков, которые нам помогали в этой деятельности. Мы подходили в очень оптимальной форме, и это можно увидеть по результатам последних контрольных тренировок. Если посмотреть результаты спортсменов, Влад находился бы в зоне подиума со своими результатами. Это была бы борьба за медаль.

Это все перечеркнуто, но самое главное, что МОК пытался перечеркнуть память об украинских героях. МОК дисквалифицировал не Владислава, а дисквалифицировал Украину. У нас есть беспрецедентная поддержка от президента Украины, Верховной Рады, министерства спорта, НОК Украины и воинов. Много свидетельств в Интернете, где воины с линии боевого столкновения выражали свою поддержку власти. У нас есть поддержка украинского народа. Это дисквалификация демократии ради своих частных интересов, из-за чувственного давления российских спонсоров", – сказал отец дисквалифицированного спортсмена в комментарии для Суспільне Спорт.

Михаил Гераскевич / © Associated Press

Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026.

Также впервые прокомментировал свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 сам Владислав.

Реклама

Напомним, на всех тренировках на олимпийской трассе Гераскевич выступал в "шлеме памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Несмотря на запрет от МОК и угрозу дисквалификации, Владислав подчеркнул, что продолжит одевать этот шлем и в официальные соревновательные дни.

Утром 12 февраля перед первым официальным заездом 27-летний украинский спортсмен имел встречу с президентом МОК Кирсти Ковентри, во время которой не был достигнут консенсус. Затем Гераскевича дисквалифицировали.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Реклама

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После пятого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.