"Давно хотел такой": Усик приобрел суперкар стоимостью не менее 5 миллионов гривен (видео)

"Давно хотел такой": Усик приобрел суперкар стоимостью не менее 5 миллионов гривен (видео)

Непобежденный супертяжеловес похвастался покупкой.

Украинский боксер Александр Усик приобрел себе автомобиль Audi RS Q8.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе продемонстрировал свою новую машину на видео, которое было опубликовано в Instagram.

"Автомобиль очень комфортный. Я давно хотел такой автомобиль. Мои друзья посоветовали мне его приобрести", - сказал Александр в ролике.

В Украине стоимость новой Audi RS Q8 начинается от пяти миллионов гривен.

Свой следующий бой Усик проведет против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа .

. Поединок состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

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