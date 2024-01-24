Даяна Ястремская – Чжэн Циньвэнь: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал Australian Open

Даяна Ястремская попытается выбороть для Украины первый в истории финал турнира Grand Slam.

В четверг, 25 января, украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) сразится с китаянкой Чжэн Циньвэнь (№15 WTA) за выход в финал Australian Open-2024.

Полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии начнется не раньше 12:00 по киевскому времени.

К слову, в четвертьфинале Ястремская победила чешку Линду Носкову и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира серии Grand Slam. В свою очередь, Циньвэнь в 1/4 финала одолела "нейтральную" россиянку Анну Калинскую и также дебютирует в полуфинале мэйджоров.

Отметим, что Ястремская уже установила национальный рекорд Украины на Australian Open и стала второй в истории украинкой после Элины Свитолиной, которая дошла до 1/2 финала турнира Большого шлема в одиночном разряде.

Ранее Свитолина трижды в карьере играла в полуфинале турниров Большого шлема – дважды на Wimbledon (2019, 2023) и один раз на US Open (2019), но каждый раз проигрывала. Таким образом, у Ястремской есть шанс стать первой украинской теннисисткой, которая доберется до финала мэйджора.

Где смотреть матч Даяна Ястремская – Чжэн Циньвэнь

На территории Украины поединки Australian Open-2024 транслирует телеканал Eurosport, доступный в том числе в эфире медиасервиса MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Даяна Ястремская – Чжэн Циньвэнь

Букмекеры считают фавориткой предстоящего поединка китайскую теннисистку. Ее победа оценивается коэффициентом 1,55. На проход Ястремской в финал Australian Open можно поставить с коэффициентом 2,65.

В финале Australian Open-2024 победительница матча между украинкой и китаянкой сыграет против триумфаторки другого полуфинала, в котором 25 января встретятся американка Кори Гауфф и "нейтральная" белоруска Арина Соболенко.

Финал женской сетки Открытого чемпионата Австралии состоится в субботу, 27 января. Действующей победительницей этого турнира Grand Slam является белоруска Арина Соболенко.

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