Дайте ему уже "Золотой мяч": Левандовски в матче с "Динамо" установил историческое достижение Лиги чемпионов

Дайте ему уже "Золотой мяч": Левандовски в матче с "Динамо" установил историческое достижение Лиги чемпионов

В настоящее время он находится в феноменальной форме.

Польский форвард мюнхенской " Баварии " Роберт Левандовски установил историческое достижение в Лиге чемпионов.

33-летний нападающий в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов отличился на выезде в воротах киевского "Динамо". Левандовски удался роскошный удар в падении через себя. Вратарь киевлян Георгий Бущан не дотянулся до отскочившего от заснеженного газона мяча после попытки поляка.

Как следствие, этот гол Левандовски привел к тому, что форвард стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, дважды отличившимся в сетке ворот соперников в девяти поединках престижнейшего клубного турнира Европы подряд (впервые он достиг этой серии в августе 2020 года).

"Бавария" одержала победу над "Динамо" со счетом 2:1 ;

; Мюнхенцы с первого места вышли в плей-офф Лиги чемпионов-2021/22;

В этом сезоне на счету Левандовски 19 матчей во всех турнирах, 25 забитых голов и две результативные передачи. В частности, в Лиге чемпионов на его счету девять точных ударов и один ассистент в пяти играх.

Добавим, что в 2020 году Левандовски был основным претендентом на победу в номинации "Золотой мяч", но из-за пандемии было принято никому не вручать этот приз. В 2021 году поляк все еще остается главным претендентом на получение этой награды.