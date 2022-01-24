"Дайте прийти в себя, ублюдки": главный арбитр "оторвался" на футболистах из-за слишком быстрого темпа матча (видео)

Реакция игроков была предсказуемой.

Весьма забавный инцидент произошел во втором по силе дивизионе Чемпионата Мексики между " Коррекаминосом " и " Миннеросом ".

Так, главным героем стал судья Хуан Андрес Эскивель Гонсалес. В одном из эпизодов он умолял игроков не бегать так много, потому что не успевал за ними.

"Дайте мне прийти в себя, ублюдки. Три контратаки...", – сказал мексиканец перед подачей углового, взяв маленькую паузу. Реакция игроков была красноречивой. Придает комичности эпизоду тот факт, что это произошло только на 37-й минуте поединка.

El momento de la semana ocurrió en la segunda división mexicana



️ "Dejen que me recupere, cabrones. Tres contragolpes..."



La súplica de l'àrbitre a los jugadores pic.twitter.com/Qks2ejOkYq — Carrusel Deportivo (@carrusel) 23 января 2022

Отметим, что сама игра завершилась безголевой ничьей со счетом 0:0.

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