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"Дайте прийти в себя, ублюдки": главный арбитр "оторвался" на футболистах из-за слишком быстрого темпа матча (видео)

"Дайте прийти в себя, ублюдки": главный арбитр "оторвался" на футболистах из-за слишком быстрого темпа матча (видео)

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"Дайте прийти в себя, ублюдки": главный арбитр "оторвался" на футболистах из-за слишком быстрого темпа матча (видео)

Реакция игроков была предсказуемой.

Весьма забавный инцидент произошел во втором по силе дивизионе Чемпионата Мексики между "Коррекаминосом" и "Миннеросом".

Так, главным героем стал судья Хуан Андрес Эскивель Гонсалес. В одном из эпизодов он умолял игроков не бегать так много, потому что не успевал за ними.

"Дайте мне прийти в себя, ублюдки. Три контратаки...", – сказал мексиканец перед подачей углового, взяв маленькую паузу. Реакция игроков была красноречивой. Придает комичности эпизоду тот факт, что это произошло только на 37-й минуте поединка.

Отметим, что сама игра завершилась безголевой ничьей со счетом 0:0.

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