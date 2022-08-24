"Даю вам семь дней": Фьюри поставил ультиматум по поводу объединительного боя с Усиком (видео)

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал заявление на тему возможного поединка с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

"Цыганский король" сообщил, что ждет конкретных финансовых предложений касательно поединка против Усика. Если же за ближайшую неделю британцу не предложат нужные деньги, то он окончательно завершит карьеру.

"Привет, ребята. Всем тем, кто хочет организовать этот бой, я даю семь дней, до 1 сентября, чтобы решить вопрос с деньгами. Если нет, то спасибо, это было здорово, но я на пенсии", - сказал Фьюри на видео, которое выложил у себя в Instagram-сторис.

Tyson Fury says he will remain retired unless overseas site offer to fund the Oleksandr Usyk fight is confirmed within next seven days…



[ @Tyson_Fury ] pic.twitter.com/kIZ99Ga0hb — Michael Benson (@MichaelBensonn) August 24, 2022

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик - Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

Добавим, что WBC дал Фьюри время до пятницы, 26 августа, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным.

Читайте также:

Не так быстро: промоутер Усика отреагировал на слухи о дате боя за "абсолюта" с Фьюри

"Самая большая битва с тех пор": промоутер Фьюри сравнил возможный бой против Усика с легендарным поединком Али

"Пусть пояс отдаст и отдыхает": Усик обратился к Фьюри по поводу боя за звание абсолютного чемпиона мира (видео)