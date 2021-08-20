"Даже если бы не прикрыли, я бы не заметила": красавица из ММА вспомнила, как полностью обнажилась на взвешивании

"Даже если бы не прикрыли, я бы не заметила": красавица из ММА вспомнила, как полностью обнажилась на взвешивании

Спортсменка поведала эксклюзивные детали нашумевшей истории.

Российская девушка-боец смешанных единоборств (MMA) Диана Авсарагова рассказала в деталях, как ей пришлось полностью обнажиться на церемонии взвешивания перед боем против американки Габриэллы Гулфин на турнире Bellator 262, чтобы уложиться в вес.

"Честно, для меня это был не стрессовый момент. На тот момент я вообще не думала. Если бы меня не прикрыли этим полотенцем, клянусь, я бы даже не увидела этого. Мне настолько было плохо. Мне главное было сделать вес. И все. Остальное не важно.

Я вышла оттуда, ко мне подбегают мои секунданты с водой, и я как упала на пол с полотенцем. Сидела и рыдала от того, что сделала вес. У меня было такое облегчение. Мне в этот момент ничего не нужно было. Я даже волосы хотела отрезать. Тот мужик, который взвешивал, сказал: "Нет-нет, не нужно. Это не поможет".

В первый раз, когда взвешивалась, у меня был перевес в 100 грамм. Оставался час. Я за час согнала их. И то думала, что не смогу. Я не потела просто.

Меня обратно засунули в парилку - в мешочек. Там сидела. Я просто высохла. Губы - вообще: секунданты водили льдом по губам, ушам. Они были такие горячие. Если бы секунданты не водили льдом, то я бы не выдержала", - цитирует Диану Eurosport.

instagram.com/pantero_57_

instagram.com/pantero_57_

instagram.com/pantero_57_

instagram.com/pantero_57_

instagram.com/pantero_57_

В том бою россиянка победила американку раздельным решением судей.

Всего на счету Авсараговой четыре победы в четырех поединках в смешанных единоборствах.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку