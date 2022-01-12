"Даже если позовет Италия, выберу Украину": вундеркинд "Ювентуса" ждет вызов от "сине-желтых"

Ему уже несколько раз обещали, что он оденет футболку украинской команды.

В академии туринского " Ювентуса " выступает юный футболист — Андрей Фирман.

16-летний парень имеет большое желание выступать за сборную Украины и ждет вызова от "сине-желтых".

В интервью для Pressing Фирман отметил, что ему уже несколько раз обещали, что он наденет футболку украинской команды. Впрочем, пока все это остается на уровне разговоров. Несмотря на это, даже если у него будет выбор между Италией и Украиной, он выберет второй вариант.

"Всегда хотел играть за сборную Украины. Даже если позовет Италия, я выберу Украину. В прошлом году мне многие агенты говорили, чтобы я готовился к тому, что меня вызовут в сборную U-16. Сказали, что поеду в июне на сборы. Но не позвали.

Потом мне сказали, что в сборную U-17 точно вызовут на турнир в Киеве, но я тоже не поехал. Потом мне сказали, что будет квалификация на Евро U-17. Мне позвонил скаут Алекс Великих. Он сказал, что сделает все, чтобы меня вызвали. Но меня снова не вызывали.

Он сказал, что тренер впервые услышал обо мне. А мне перед этим другой агент говорил, что он разговаривал с тренером, что все окей. Я немного разочаровался. Обиделся, что меня за дурака держат. Алекс говорит, что в марте будут игры сборной, на этот раз меня должны вызвать", — сказал Фирман.

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