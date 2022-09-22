"Даже не можем обсуждать": глава УЕФА отбросил возвращение России в международный футбол

Во вторник, 20 сентября, было объявлено, что сборную России не допустили к жеребьевке Евро-2024.

Это решение прокомментировал глава УЕФА Александер Чеферин. Функционер подчеркнул, что все сборные и клубы страны-агрессора будут отстранены, пока идет война в Украине.

В то же время Чеферин заявил, что надеется на скорейшее завершение войны и возвращение РФ к международным соревнованиям.

"Отстранение России - это не решение сегодняшнего дня. Решение по российским сборным и клубам было принято до дальнейшего уведомления. Это значит, что мы следим за ситуацией. Пока не изменим мнение, оно будет действовать. Поэтому УЕФА не нужно принимать отдельное решение каждый раз, когда стартует новый турнир.

Все мы надеемся, что война закончится как можно скорее, чтобы сборная России смогла принять участие в наших соревнованиях. Но учитывая ситуацию, какова она сейчас, мы даже не можем ее обсуждать. Это сочетание политики и спорта. Что мы можем сделать, так это выступать за мир. Надеемся, что война скоро закончится, а после этого решим, что делать", - цитирует руководителя УЕФА издание L'Equipe.

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) написал письмо УЕФА с требованием дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

Ранее УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Позже УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне 2022/23.

В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА. Решение, принятое УЕФА 2 мая, также не предусматривает лишение страны-агрессора членства в европейской футбольной организации.

Жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 состоится в воскресенье, 9 октября, во Франкфурте.

Евро-2024 состоится в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В финальной части турнира примут участие 24 сборных.

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