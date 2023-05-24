Даже не пришлось выходить на корт: Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира во Франции

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 250 в Страсбурге (Франция).

В 1/8 финала украинка должна была сыграть против Эрин Раутлифф из Новой Зеландии. Однако соперница украинки решила сняться с турнира перед матчем.

По словам организаторов, новозеландка получила травму живота и досрочно закончила выступления на турнире.

Добавим, что в первом круге украинка победила американку Луизу Чирико со счетом 6:4, 7:6.

В 1/4 финала Элина сыграет с победительницей матча между россиянкой Варварой Гачевой и француженкой Селеной Яничевич.

Для Свитолиной это будет первый четвертьфинал турнира WTA 250 с марта 2022 года. Тогда Элина вылетала на этой стадии на соревнованиях в Монтеррее.

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