"Даже не сможет ударить его": британский нокаутер сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа

Британский боксер супертяжелого веса Джо Джойс поделился мыслями о потенциальном бое между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обязательным претендентом на титул WBA Даниэлем Дюбуа.

37-летний британец уверен, что его соотечественник не сможет победить украинца. Джойс считает, что быстрые ноги Усика помогут ему избегать ударов Дюбуа.

"Александр Усик будет танцевать вокруг него и много будет двигаться в ринге. Даниэль даже не сможет ударить его. Я не верю, что он сможет добиться успеха. Думаю, что Усик его нокаутирует", – сказал Джойс в интервью iFL TV.

Ранее Джойс пожаловался из-за предстоящего боя Усика с Дюбуа. Непобедимый британец, который в ноябре 2020 года нокаутировал Дюбуа, недоволен тем, что не он станет следующим соперником украинца.

В послужном списке Джойса 15 побед (14 – нокаутом) в 15 поединках. В своем последнем бою он в сентябре прошлого года нокаутировал новозеландца Джозефа Паркера и завоевал вакантный титул временного чемпиона WBO.

Напомним, Усик 29 апреля должен был биться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

3 апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа.

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