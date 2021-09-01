"Даже не знаю, что сказать": Петраков прокомментировал драматично упущенную победу сборной Украины в Казахстане

"Даже не знаю, что сказать": Петраков прокомментировал драматично упущенную победу сборной Украины в Казахстане

"Сине-желтые" дважды вели в счете, но не смогли выиграть.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результат матча 4-го тура отборочного турнира Чемпионата мира-2022 с национальной командой Казахстана, в котором его команда сначала забила в компенсированное ко второму тайму время, а затем пропустила, упустив тем самым победу. Это был первый поединок для 64-летнего специалиста во главе "сине-желтых".

"Даже не знаю, что сказать. На 93-й минуте забиваем мяч, я уже радуюсь, а потом одна подача – гол. Люди играют в Лиге чемпионов, но допускают такие ошибки. Даже на юношеском уровне таких ошибок не допускают.

Я же не могу выйти и забить вместо них. Они выходят один на один и не могут реализовать. Неплохо играли первые 25-27 минут, а потом подустали. Потом снова начали играть. Функционально не держат эту схему.

Мы будем играть до последнего. Все ребята расстроены. Им сейчас надо на восстановление, а они даже встать не могут. Тяжело играть на искусственном поле, ноги сели у всех. Теперь лететь 5,5 часа, потом Франция. Но мы будем играть до последнего", - цитирует Петракова Tribuna.

После четырех матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 4 очка. "Сине-желтые" сыграли вничью 1:1 против Франции, Финляндии и Казахстана.

После выездного поединка с Казахстаном сборная Украины вернется в Киев, чтобы в матче следующего тура квалификации на мундиаль принять Францию. Игра состоится 4 сентября на НСК "Олимпийский".

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