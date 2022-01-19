Даже слетели очки: экс-тренера "Ювентуса" эпически нокаутировал ударом в челюсть соперник в Кубке Италии (видео)

Даже слетели очки: экс-тренера "Ювентуса" эпически нокаутировал ударом в челюсть соперник в Кубке Италии (видео)

Все завершилось радостным примирением.

Достаточно курьезный инцидент произошел во время матча 1/8 финала Кубка Италии между " Лацио " и " Удинезе ".

Так, в одном из игровых эпизодов футболист "Удинезе" Игнасио Пуссетто жестко налетел на главного тренера "орлов" – Маурисио Сарри. Удар, прилетевший в челюсть 63-летнему специалисту, был такой силы, что у Сарри даже взлетели очки.

Сарри следует "поблагодарить" своего подопечного Мануэля Лаццари. Хавбек "Лацио" настолько сильно толкнул Пуссетто, что тот просто не мог остановиться. Эпизод завершился мирно. Сарри и Пуссетто поднялись, с улыбками обнялись и продолжили матч.

Вашему вниманию видео с этим эпизодом.

Sarri ed и bianconeri non hanno un bel rapporto pic.twitter.com/G7EYZJBBxD — Chichi pavolosa (@chichigallon) 18 января 2022

Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу "Лацио". Это позволило им пробиться в четвертьфинал соревнований.

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