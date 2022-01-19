Даже слетели очки: экс-тренера "Ювентуса" эпически нокаутировал ударом в челюсть соперник в Кубке Италии (видео)

Все завершилось радостным примирением.
Достаточно курьезный инцидент произошел во время матча 1/8 финала Кубка Италии между "Лацио" и "Удинезе".
Так, в одном из игровых эпизодов футболист "Удинезе" Игнасио Пуссетто жестко налетел на главного тренера "орлов" – Маурисио Сарри. Удар, прилетевший в челюсть 63-летнему специалисту, был такой силы, что у Сарри даже взлетели очки.
Сарри следует "поблагодарить" своего подопечного Мануэля Лаццари. Хавбек "Лацио" настолько сильно толкнул Пуссетто, что тот просто не мог остановиться. Эпизод завершился мирно. Сарри и Пуссетто поднялись, с улыбками обнялись и продолжили матч.
Вашему вниманию видео с этим эпизодом.
Sarri ed и bianconeri non hanno un bel rapporto pic.twitter.com/G7EYZJBBxD— Chichi pavolosa (@chichigallon) 18 января 2022
- Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу "Лацио". Это позволило им пробиться в четвертьфинал соревнований.
Читайте также:
Без всякого удара: польский боксер отправил соперника в уникальный нокаут (видео)
Танзанийского боксера в первом раунде отправили в безумный нокаут за пределы ринга: видео