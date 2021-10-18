Дебют Агуэро и возвращение вундеркинда: "Барселона" перед поединком с "Динамо" одержала волевую победу в Ла Лиге

Дебют Агуэро и возвращение вундеркинда: "Барселона" перед поединком с "Динамо" одержала волевую победу в Ла Лиге

Теперь "блаугранас" могут вполне и полностью сосредоточиться на игре с "бело-синими".

"Барселона" в рамках 9-го тура Чемпионата Испании добыла дома победу над "Валенсией" со счетом 3:1.

Счет в этой встрече был открыт уже на пятой минуте. Как это ни странно, но первыми отличились гости — невероятный гол удалось забить защитнику "летучих мышей" Хосе Гайя, который первым оказался на подборе после розыгрыша углового и с метров 30-ти отправил мяч в ворота мощным ударом.

Associated Press

Впрочем, не успели игроки "Валенсии" отпраздновать, как уже через восемь минут "блаугранас" восстановили паритет — 18-летний вундеркинд Ансу Фати, для которого это появление в стартовом составе каталонцев стало первым с ноября 2020 года, замечательным обводным ударом со средней дистанции сделал счет на табло "Камп Ноу" 1:1.

Associated Press

Ничейный результат держался до 41 минуты, пока "Барселона" не получила право на пенальти — Гайя сфолил на Фати. Приговор с одиннадцатиметровой отметки оформил Мемфис Депай.

Associated Press

Точку в дуэли поставил полузащитник хозяев — Филиппе Коутиньо. Бразилец на 85 минуте в два касания замкнул прострел с правого фланга от Сержиньо Деста. Интересно, что через две минуты после этого взятия ворот произошел долгожданный дебют аргентинского нападающего "Барселоны" — Серхио Агуэро. Он появился в игре вместо именно Деста.

Associated Press

Таким образом, победив "Валенсию", подопечные Рональда Кумана набрали 15 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Что касается "летучих мышей", то они с 12 баллами остались на девятой позиции.

20 октября "Барселона" дома сыграет матч 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Начало игры — в 19:55. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию этого матча;

против киевского Начало игры — в 19:55. ТСН Проспорт проведет этого матча; 24 октября "блаугранас" встретятся в Эль-Классико с мадридским "Реалом".

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