Дебют Довбика в Серии А: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Италии по футболу

Поединки состоятся с 17 по 19 августа.
17-19 августа будут сыграны матчи стартового тура итальянской Серии А сезона-2024/25.
В поединке-открытии чемпионата в субботу "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Интер", который является действующим обладателем "скудетто".
В этот же день серебряный призер прошлого розыгрыша Серии А "Милан" на своем поле встретится с "Торино".
В воскресенье дебютный официальный матч за "Рому" и в итальянском чемпионате проведет украинский форвард Артем Довбик, который в прошлом сезоне в составе "Жироны" стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги. Его новый клуб на выезде сразится с "Кальяри".
Завершится первый тур в понедельник домашним матчем "Ювентуса" против новичка элитного дивизиона "Комо". В тот же день "Аталанта" украинского хавбека Виктора Коваленко, который в прошлом сезоне выступал в аренде за "Эмполи", приедет в гости к "Лечче".
|ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР
|Суббота, 17 августа
|19:30
|ДЖЕНОА
|_:_
|ИНТЕР
|19:30
|ПАРМА
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|21:45
|ЭМПОЛИ
|_:_
|МОНЦА
|21:45
|МИЛАН
|_:_
|ТОРИНО
|Воскресенье, 18 августа
|19:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|УДИНЕЗЕ
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|НАПОЛИ
|21:45
|КАЛЬЯРИ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЛАЦИО
|_:_
|ВЕНЕЦИЯ
|Понедельник, 19 августа
|19:30
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|КОМО
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