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Дебют Довбика в Серии А: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Италии по футболу

Дебют Довбика в Серии А: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Италии по футболу

Артем Довбик / Фото: facebook.com/officialasroma

Поединки состоятся с 17 по 19 августа.

17-19 августа будут сыграны матчи стартового тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

В поединке-открытии чемпионата в субботу "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Интер", который является действующим обладателем "скудетто".

В этот же день серебряный призер прошлого розыгрыша Серии А "Милан" на своем поле встретится с "Торино".

В воскресенье дебютный официальный матч за "Рому" и в итальянском чемпионате проведет украинский форвард Артем Довбик, который в прошлом сезоне в составе "Жироны" стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги. Его новый клуб на выезде сразится с "Кальяри".

Завершится первый тур в понедельник домашним матчем "Ювентуса" против новичка элитного дивизиона "Комо". В тот же день "Аталанта" украинского хавбека Виктора Коваленко, который в прошлом сезоне выступал в аренде за "Эмполи", приедет в гости к "Лечче".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25
1 ТУР
Суббота, 17 августа
19:30 ДЖЕНОА   _:_   ИНТЕР
19:30 ПАРМА   _:_   ФИОРЕНТИНА
21:45 ЭМПОЛИ   _:_   МОНЦА
21:45 МИЛАН   _:_   ТОРИНО
Воскресенье, 18 августа
19:30 БОЛОНЬЯ   _:_   УДИНЕЗЕ
19:30 ВЕРОНА   _:_   НАПОЛИ
21:45 КАЛЬЯРИ   _:_   РОМА
21:45 ЛАЦИО   _:_   ВЕНЕЦИЯ
Понедельник, 19 августа
19:30 ЛЕЧЧЕ   _:_   АТАЛАНТА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   КОМО

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