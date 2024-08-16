Дебют Довбика в Серии А: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Италии по футболу

17-19 августа будут сыграны матчи стартового тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

В поединке-открытии чемпионата в субботу "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского примет "Интер", который является действующим обладателем "скудетто".

В этот же день серебряный призер прошлого розыгрыша Серии А "Милан" на своем поле встретится с "Торино".

В воскресенье дебютный официальный матч за "Рому" и в итальянском чемпионате проведет украинский форвард Артем Довбик, который в прошлом сезоне в составе "Жироны" стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги. Его новый клуб на выезде сразится с "Кальяри".

Завершится первый тур в понедельник домашним матчем "Ювентуса" против новичка элитного дивизиона "Комо". В тот же день "Аталанта" украинского хавбека Виктора Коваленко, который в прошлом сезоне выступал в аренде за "Эмполи", приедет в гости к "Лечче".

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ / СЕРИЯ А-2024/25

1 ТУР Суббота, 17 августа 19:30 ДЖЕНОА _:_ ИНТЕР 19:30 ПАРМА _:_ ФИОРЕНТИНА 21:45 ЭМПОЛИ _:_ МОНЦА 21:45 МИЛАН _:_ ТОРИНО Воскресенье, 18 августа 19:30 БОЛОНЬЯ _:_ УДИНЕЗЕ 19:30 ВЕРОНА _:_ НАПОЛИ 21:45 КАЛЬЯРИ _:_ РОМА 21:45 ЛАЦИО _:_ ВЕНЕЦИЯ Понедельник, 19 августа 19:30 ЛЕЧЧЕ _:_ АТАЛАНТА 21:45 ЮВЕНТУС _:_ КОМО

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