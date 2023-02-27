Дебют Калининой в топ-30, новый личный рекорд Крутых: обновленные теннисные рейтинги WTA и ATP

Новак Джокович побил абсолютный рекорд по длительности пребывания во главе мирового рейтинга.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) обновили свои рейтинги по итогам последних турниров.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина, которая дошла до третьего круга турнира в Дубае, обновила личный рекорд. Уроженка Новой Каховки дебютировала в топ-30 мировой классификации, поднявшись на 29-е место.

Кроме Калининой, в топ-100 мирового рейтинга находятся еще три украинки: Марта Костюк, Екатерина Байндль и Леся Цуренко.

По-прежнему рейтинг WTA возглавляет польская теннисистка Ига Швентек. За ней следуют белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула.

Рейтинг WTA

1. Ига Швентек (Польша, 10585)

2. Арина Соболенко (6100)

3. Джессика Пегула (США, 5495)

4. Онс Жабер (Тунис, 4921)

5. Каролин Гарсия (Франция, 4835)

6. Кори Гауфф (США, 4251)

7. Мария Саккари (Греция, 3451)

8. Дарья Касаткина (3375)

9. Белинда Бенчич (Швейцария, 3360)

10 Елена Рыбакина (Казахстан, 2935)

...

29. Ангелина Калинина (Украина, 1422), +4

52. Марта Костюк (Украина, 1020), +3

84. Екатерина Байндль (Украина, 748)

98. Леся Цуренко (Украина, 670), +2

103. Даяна Ястремская (Украина, 641), +19

157. Дарья Снигур (Украина, 411), +2

262. Екатерина Завацкая (Украина, 252), +18

288. Екатерина Володько (Украина, 213), -5

У мужчин статус первой ракетки Украины сохраняет Алексей Крутых, который улучшил свое положение на семь позиций и теперь занимает 160-е место в рейтинге АТР. Для него это личный рекорд. Он остается единственным украинцем в топ-200 мировой классификации.

Лидирует в рейтинге АТР серб Новак Джокович, побивший абсолютный рекорд Штеффи Граф по продолжительности пребывания во главе мирового рейтинга – 378 недель. Второе место занимает испанец Карлос Алькарас, третье – грек Стефанос Циципас.

Рейтинг ATP

1. Новак Джокович (Сербия, 6980)

2. Карлос Алькарас (Испания, 6780)

3. Стефанос Циципас (Греция, 5805)

4. Каспер Рууд (Норвегия, 5515)

5. Тейлор Фриц (США, 3660), +2

6. Андрей Рублев (3405), -1

7. Даниил Медведев (3320), +1

8. Рафаэль Надаль (Испания, 3315), -2

9. Феликс Оже-Альясим (Канада, 3245)

10. Хольгер Руне (Дания, 3161)

...

160. Алексей Крутых (Украина, 365), +7

337. Виталий Сачко (Украина, 149), -3

381. Александр Овчаренко (Украина, 123), +1

388. Илья Марченко (Украина, 120), -13

390. Владислав Орлов (Украина, 120), -2

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