Дебют Калюжного: сборная Украины обнародовала стартовый состав на матч против Грузии в Лиге наций

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч 3-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против Грузии, который состоится сегодня, 11 октября, в польском городе Познань на стадионе "Enea Arena".

С первых минут на поле выйдет опорный полузащитник "Александрии" Иван Калюжный, для которого это будет дебютный поединок за национальную команду.

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Таловеров, Матвиенко, Шапаренко, Калюжный, Судаков, Гуцуляк, Мудрик, Довбик

Запасные: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Бондарь, Яремчук, Буяльский, Сваток, Назаренко, Ванат, Тымчик, Зубков, Крыськив

OUR XI FOR THE pic.twitter.com/2nWLrwLb2B — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) October 11, 2024

Сборная Грузии также объявила стартовый состав на матч против Украины.

Грузия: Мамардашвили, Кашия, Двали, Какабадзе, Китейшвили, Гвеселиани, Лочешвили, Чакветадзе, Кочорашвили, Микаутаде, Кварацхелия

Запасные: Лория, Гугешашвили, Кверкевлия, Зивзивадзе, Цитаишвили, Гочолейшвили, Гулиашвили, Алтунашвили, Шенгелия, Ноникашвили, Гогличидзе

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Украина – Грузия доступна на нашем сайте.

Напомним, в сезоне Лиги наций-2024/25 сборная Украины выступает в Дивизионе B, где ее соперниками являются Чехия, Грузия и Албания. В стартовых турах украинцы потерпели поражения от Албании (1:2) и Чехии (2:3), поэтому занимают последнее место в своей группе, не набрав ни одного очка.

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Грузия, напротив, начала турнир победами над чехами (4:1) и албанцами (1:0). Команда Вилли Саньоля с 6 баллами лидирует в квартете. Албания и Чехия идут следом, имея в своем активе по 3 зачетных пункта.

Отметим, что в 4-м туре Лиги наций сборная Украины 14 октября во Вроцлаве сыграет с Чехией, а Грузия в тот же день примет Албанию.

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