Дебют Кейна не спас: "Бавария" потерпела разгромное фиаско в матче за Суперкубок Германии

"Бавария" разгромно уступила "РБ Лейпцигу" в матче за Суперкубок Германии. Поединок на "Альянце Арене" в Мюнхене завершился со счетом 0:3 .

"Быки" вышли вперед уже на третьей минуте встречи – Дани Ольмо отличился после передачи Беньямина Генрихса.

В конце первого тайма испанский полузащитник оформил дубль. После передачи от Тимо Вернера он финтом убрал Маттейса Де Лигта и пробил между ног голкиперу мюнхенцев Свену Ульрайху.

Во второй половине поединка "РБ Лейпциг" довел дело до разгрома. На 68-й минуте Ольмо реализовал пенальти, забив свой третий мяч в этой игре.

Отметим, что на 63-й минуте главный тренер "Баварии" Томас Тухель выпустил на замену звездного новичка команды Харри Кейна. Однако дебют оказался не из успешных. Лучший бомбардир в истории сборной Англии не смог помочь мюнхенцам переломить неудачный ход матча.

Таким образом, "быки" взяли реванш у "Рекордмастера" за поражение в прошлогоднем Суперкубке Германии. Тогда "Бавария" в безумной голевой перестрелке победила со счетом 3:5.

Напомним, сезон Бундеслиги-2023/24 стартует 18 августа. В первом туре "Бавария" на выезде сыграет против "Вердера", а "РБ Лейпциг" приедет в гости к "Байеру".

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