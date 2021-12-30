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Дебют Лунина под вопросом: звездный вратарь "Реала" быстро поборол коронавирус

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Дебют Лунина под вопросом: звездный вратарь "Реала" быстро поборол коронавирус

Associated Press

Тибо Куртуа сдал два подряд негативных теста и ждет разрешения вернуться в игру.

Основной вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа выздоровел от коронавирусной инфекции.

29 декабря "Королевский клуб" сообщил, что 29-летний голкипер сдал положительный тест на коронавирус, но уже на следующий день бельгиец известил о двух подряд негативных тестах.

"У меня было два подряд отрицательных результата ПЦР-тестов. Жду разрешения органов контроля, чтобы получить возможность играть", - написал Тибо у себя в Twitter.

Если же Куртуа все же не разрешат выйти на поле, или его решит поберечь главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти, то, скорее всего, ворота "Реала" в матче 19-го тура Ла Лиги против "Хетафе" 2 января будет защищать Андрей Лунин.

Для украинского голкипера это может быть дебютный поединок за мадридцев в Примере.

  • После 19 туров "Реал" единолично возглавляет Примеру, опережая ближайшего преследователя - "Севилью", имеющую поединок в запасе, на 8 очков.

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