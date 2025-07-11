Дебют мечты: новый тренер "Шахтера" прокомментировал разгромную победу в Лиге Европы

Орда Туран / © ФК Шахтер

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Новый главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран высказался о разгромной победе над финским "Ильвесом" (6:0) в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2025/26.

Впечатлениями от своего дебютного официального поединка во главе "горняков" 38-летний турецкий специалист поделился на пресс-конференции после игры.

"Сегодня очень непросто выиграть матч со счетом 6:0 где бы то ни было в мире, а "Ильвес" – очень хорошая команда. Они доминировали во всех своих местных матчах и хорошо контролируют мяч. Мы очень серьезно готовились, и это было видно на поле. Мы реализовали много игровых принципов. Я доволен большей частью игры. Конечно, никогда не бывает достаточно. У нас возникали определенные проблемы в защите и при построении атаки от ворот, с другой стороны, мы забивали, используя именно те принципы, которые вырабатывали. Также мои игроки хорошо отреагировали, а сделать это спустя 20 дней после начала этапа подготовки было непросто. Мы стараемся заложить фундамент, и в том, что мы сразу имеем такой результат, есть наше преимущество. Мы реалистично смотрим на ситуацию и максимально серьезно подойдем к ответному матчу.

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Если честно, я хочу действовать так против любой команды. Если соперник разыгрывает мяч от ворот, то это для нас преимущество. Но нужно очень четко реализовывать это на поле, ведь в линии защиты возникают ситуации один на один. И я доверяю своим защитникам в этом плане. "Шахтер" – великая команда, и мы должны играть как великая команда – как можно больше на половине соперника. В то же время футбол – это о своевременных перемещениях, и мы можем изменять подход, если потребуется. Но в общем-то, в принципе, я хочу играть как можно больше на половине соперника.

Мы должны бороться за каждый мяч и за каждое движение. Футбол – это не так просто, он требует уважения и серьезного отношения, поэтому мы должны сохранять максимальную концентрацию ежесекундно. Если мы потеряем это внимание в другом матче, это может обернуться проблемами. Кроме того, мои игроки очень молоды, и мы должны демонстрировать этот уровень поминутно. Конечно, мы видим, что счет 5:0 и понимаем, что происходит, но это наша философия. Мы никогда не будем успокаиваться из-за счета, потому что стремимся к максимально качественной игре и максимальному количеству забитых мячей. Я видел в своей жизни много матчей, когда команда играет таким образом, и в конце концов случается ничья или даже проигрыш. Поэтому я хорошо знаю, как это бывает, и ни при каких обстоятельствах не буду поддерживать спокойное отношение в таких случаях", – приводит слова Турана официальный сайт "оранжево-черных" .

Ответный поединок между командами состоится в четверг, 17 июля, в финском городе Тампере. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

В случае победы "Шахтер" во 2-м квалифай-раунде Лиги Европы сыграет с турецким "Бешикташем", а в случае поражения бронзовый призер чемпионата Украины попадет во 2-й отборочный этап Лиги конференций, где посоревнуется с нидерландским "АЗ Алкмаром".

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