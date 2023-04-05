Дебют не удался: "Борнмут" проиграл команде экс-тренера "Шахтера" в первом матче Забарного в АПЛ

"Борнмут" на своем поле проиграл "Брайтону" в перенесенном матче 7-го тура английской Премьер-лиги – 0:2 .

В первом тайме гостей вывел вперед 18-летний ирландский форвард Эван Фергюсон.

В конце матча на поле вышел украинский защитник "вишен" Илья Забарный, для которого эта игра стала дебютной в АПЛ. 20-летний украинец появился на замену на 85-й минуте.

К сожалению, дебютный поединок сложился для Ильи не слишком успешно. Именно его ошибка позволила нападающему гостей Хулио Энкисо забить на 90+1-й минуте и снять вопрос о победителе встречи.

"Брайтон" (46 очков) остался на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. "Борнмут" (27 баллов) опустился в зону вылета – на 18-ю позицию.

В следующих матчах АПЛ команда экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби 8 апреля на выезде сыграет против "Тоттенхэма", а "вишни" в тот же день приедут в гости к другому претенденту на вылет – "Лестеру".

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