Дебют нового тренера: сборная Англии победой стартовала в отборе на ЧМ-2026 (видео)

"Три льва" на "Уэмбли" уверенно обыграли албанцев.

Сборная Англии победила команду Албании в матче 1-го тура отбора на чемпионат мира-2026. Поединок на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершился со счетом 2:0 .

Хозяева поля открыли счет на 20-й минуте встречи – голом отличился 18-летний Майлс Льюис-Скелли. Воспитанник "Арсенала" стал самым молодым игроком в истории, который забил в своем дебютном матче за сборную Англии.

Во втором тайме английская команда укрепила свое преимущество – на 77-й минуте точный удар нанес лучший бомбардир в истории "Трех львов" Гарри Кейн. Это его 70-й гол за сборную.

Этот матч стал дебютным на посту главного тренера сборной Англии для немецкого специалиста Томаса Тухеля.

Обзор матча Англия – Албания

Будет добавлен в скором времени.

В другом матче группы K сборная Латвии на выезде обыграла Андорру (1:0). Здесь также выступает команда Сербии.

Во 2-м туре Англия примет Латвию, а Албания дома встретится с Андоррой. Матчи состоятся в понедельник, 24 марта.

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